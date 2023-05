Atletica | Andy Diaz | “Voglio mantenere il mio livello Record triplo? Dobbiamo aspettare”

(Di martedì 9 maggio 2023) Presente a ‘Tuttofood‘, rassegna dell’agroalimentare in corso a Fiera Milano,ha parlato dei suoi prossimi impegni: “Per me la vera sfida ècostantemente il mio. Nell’ultima gara non vedevo l’ora di scendere in pista e anche se ilnon è uscito bisogna“. Ha poi parlato Fabrizio Donato, allenatore del campione azzurro di salto: “Abbiamo un accordo. Gli ho detto dia battere il miovisto che tra poco compirà 23 anni, così da poter festeggiare insieme“. Infine, sono arrivate parole al miele perHernandez anche da parte dei responsabili di Dalla Costa Alimentare: “La sua è una splendida storia di successo. E’ motivo d’orgoglio ...

...con un risultato di prestigio il lavoro e l'impegno del gruppo tecnici ed atleti dell'... doppietta vincente diGatto, primo nei 110 e 400hs, ottima prova per la staffetta femminile ...... Rafael Nadal (2006), Amélie Mauresmo (2007),Murray (2013), Naomi Osaka (2019) e la già ... il pattinatore artistico Nathan Chen, il golfista Scottie Scheffler la star dell'leggera Tobi ...In chiave italiana, è il triplistaDiaz a prendersi la scena con un clamoroso 17.80 ventoso (+2.6). Tutti i risultati Oltre a Kerley, spiccano le 7 migliori prestazioni mondiali dell'anno ...

Atletica: Andy Diaz,record triplo per ora mantengo alto livello - Sport Agenzia ANSA

"Non vedevo l'ora di gareggiare, il record non è uscito dobbiamo aspettare, ma per me la vera sfida è mantenere sempre il mio livello". (ANSA) ...Un ottimo argento regionale maschile ai Campionati Societari su pista per Piemonte e Valle D’Aosta, in scena a Torino sabato 6 e domenica 7 Maggio, premia con un risultato di prestigio il lavoro e l’i ...