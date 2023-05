Atletica | al Golden Gala la sfida più attesa | Jacobs con Kerley nei 100 metri

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 9 maggio 2023) Firenze – Lapiù. Il 2 giugno gli occhi di tutto il pianeta saranno puntati sullo stadio Ridolfi di Firenze per una gara di 100che si annuncia entusiasmante alPietro Mennea, terza tappa della Wanda Diamond League. A confrontarsi saranno il campione del mondo Frede il campione olimpico Marcell, per uno strabiliante match tra i vincitori delle ultime due rassegne globali, i Mondiali di Eugene del 2022 e i Giochi di Tokyo del 2021. Con loro, in un cast fenomenale, ci sarà anche il campione della Diamond League e bronzo mondiale Trayvon Bromell. Perè un ritorno aldopo la vittoria della passata edizione sulla pista dello stadio Olimpico di Roma. In ...