L'ultima in ordine di tempo, almeno tra i profili che hanno raggiunto una notorietà globale, pare essere stata Tori Bowie, sprinter americana, tre volte sul podio ai Giochi di Rio, nel 2016, e trovata ......Delegato di SportVito Cozzoli che nel suo intervento ha sottolineato come Sport e... il Presidente e Amministratore di C2 Caroline Lucas, il Comandante del III NucleoFiamme ...L'attaccante del Al - Nassar Footbal Club è uno deglipiù influenti e seguiti sui social ... Selena utilizza Instagram per diffondere messaggi importanti, soprattutto sullamentale. Ha ...

Atleti e salute mentale, c'è un tabu che ancora resiste La Gazzetta dello Sport

La tragedia della campionessa Usa Bowie è solo l'ultima di una lunga serie. Dall'inizio degli anni 2000 ad oggi sono stati molti i casi di atleti di alto livello che si sono tolti la vita. Ecco perché ...