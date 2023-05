Atena Lucana | arrestate due persone per detenzione ai fini di spaccio

Leggi su zon

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina (SA), ad, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno sottoposto a controllo un 42enne ed un 33enne, entrambi residenti nel teggianese. I militari hanno trovato, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, 50 grammi di eroina, in parte suddivisa in dosi nonché confezionata in involucri di cellophane, ed in parte occultata sulla persona di uno degli indagati, inoltre recuperando materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'Autorità Giudiziaria di Lagonegro (PZ) ha disposto, convalidando gli arresti, l'obbligo di dimora nel comune di residenza.