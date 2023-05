Atalanta-Juventus | Vlahovic ammonito per “comportamento non regolamentare in campo”

- Soc.Comunicato Ufficiale N. 214 Del 9 maggio 2023 214/2 Il Giudice sportivo, considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori ...La sconfitta contro lanon preoccupa in casa: opportunità Champions svanita, ma è l'Europa la priorità Una delusione dal sapore di beffa quella dell'contro la, dove una vittoria poteva riaprire completamente le speranze Champions League. Tragedia Non scherziamo visto che si trattava solo di una semplice opportunità per salire ...... ma quando ne ha l'opportunità Zdenek Zeman non perde occasione per parlare dellae del ... Poi sulla corsa Champions: " È una grande lotta, attenzione anche all'... ". Zeman su Scudetto ...

Atalanta-Juve, le pagelle: Rabiot domina, Danilo è un muro, Rugani vince su Zapata Tuttosport

Il giudice sportivo ha chiuso per un turno la curva dell'Atalanta a causa dei cori razzisti indirizzati la scorsa domenica al centravanti della Juventus Dusan Vlahovic. Il settore Pisani resterà ...Chiusura della curva 'Nord Pisani' dell'Atalanta per un turno dopo i "cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Juventus Dusan Vlahovic": lo ha deciso il ...