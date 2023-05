Atalanta | finita la stagione per un difensore | rottura del tendine

(Di martedì 9 maggio 2023) Continua a perdere uomini importanti Gasperininel corso di questo finale diimportante per la sua, impegnata nella lotta per una posizione in Champions League diventata molto difficile dopo la sconfitta casalinga per 0-2 contro la Juventus. Dopo l’infortunio di Hojlund durante il prepartita con lo Spezia, lo stop di Lookman e la situazione Boga da monitorare alla lista degli infortunati per la Dea si aggiunge anche il nome di Palomino che con la gara di domenica ha terminato la sua. Per ilargentino, infatti, si parla didele quindi, con ogni probabilità, ladel giocatore può considerarsi. Quella di quest’anno non è stata sicuramente unafortunata per ...

Arrivano brutte notizie per l'Atalanta e per José Luis Palomino. Il difensore argentino, uscito per un infortunio alla coscia destra il 3 maggio a Bergamo contro lo Spezia, ha infatti ricevuto la diagnosi clinica del suo infortunio. Nei prossimi giorni il difensore dell'Atalanta comincerà l'iter di recupero, per poter essere a disposizione per l'inizio della prossima stagione.

La diagnosi è più grave del previsto e rappresenta una vera e propria tegola per l'Atalanta di Gasperini. Svaniscono le speranze di rivedere in campo Palomino nel finale di questa stagione: gli accertamenti dopo l'infortunio alla coscia destra rimediato durante Atalanta-Spezia hanno confermato la rottura del tendine.