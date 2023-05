Buone notizie anche dall'parte, dove l'Inter si appresta a recuperare una pedina importante a ... Considerati i progressi delle ultime ore, l'expotrebbe finire a sorpresa tra i convocati ...... Juventus 66; Lazio 64; Inter 63; Milan 61;e Roma 58; Fiorentina, Udinese, Bologna, ... Dall'curva, com'è logico, rispondono funerali e cortei per l'altrettanto meritato ritorno in Serie ...Mi sento meno giudicato da un pullman di ultras dell'che dagli omosessuali di Porta ... Il dieci è divisibile solo per due e per cinque, oltre che per uno e per se stesso come qualsiasi...

Atalanta, altra tegola: stagione finita per Palomino | Serie A Calciomercato.com

Oggi è una giornata nefasta in casa Atalanta: oltre a venire a conoscenza del turno di stop imposto dal giudice sportivo alla Curva Nord per i cori di stampo razziale verso Vlahovic, mister Gasperini ...(ANSA) - BERGAMO, 09 MAG - Campionato finito per José Luis Palomino. Il difensore argentino dell'Atalanta, infortunatosi alla coscia destra durante il turno infrasettimanale di ...