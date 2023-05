Assistenza pediatrica in Italia | regioni a rischio Dati preoccupanti

... infermieri con competenze forensi in ambito peritale, legale, nell'alle persone vittime ...informazioni inerenti alla prevenzione delle disostruzioni delle vie aeree in età. ...... a fornire un servizio puntuale quanto indispensabile dialla collettività. Quest'anno, ... Professore ordinario di Pediatria Università di Firenze, Direttore Clinica, Immunologia ...Restringendo il campo ai bambini, in etàgli antibiotici sono tra i farmaci più ... I bambini ricevono quasi il 7% di tutte le confezioni di antibiotici erogate in regime di...

Allarme pediatri, a rischio la cura dei bambini: le Regioni messe peggio QuiFinanza

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...ALESSANDRIA – Anche Anteas Alessandria partecipa al progetto “Ukraine Health Project”, una missione umanitaria di grande importanza, che mira a offrire assistenza medica e umana ai malati oncologici ...