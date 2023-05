Asl Roma 1 L’equipe urologica dell’Ospedale San Filippo Neri ancora protagonista di un altro delicato intervento

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023) Lunedì 8 maggio si è svolto undi nefroureterectomia sinistra, cistectomia radicale e linfoadenectomia pelvica bilaterale presso l’Ospedale Sandella ASL1. Il paziente, affetto da tumore non suscettibile di terapia conservativa è stato sottoposto ad undi robotica finalizzato alla rimozione della vescica e di tutta l’alta via escretrice (cioè rene, uretere e suo sbocco in vescica). L’chirurgico, pienamente riuscito, è stato realizzato in un’unica seduta dall’esperta equipe medica di Urologia guidata dal Dott. Marco Martini. La squadra dell’Urologia ha eseguito questa importante e complessa operazione utilizzando il robot Da Vinci. Questosi aggiunge agli altri grandi successi ...