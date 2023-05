Asilo nido nell’ex edificio della comunità montana | fondi Pnrr a rischio

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Ail finanziamento per l’abbattimento e ricostruzione dell’scolastico Forcellati (ex) e realizzazione di un. Lo denuncia il Circolo PD di San Michele di Serino con i consiglieri comunali del gruppo PD Emma De Feo, Serafino Pulsone e Gianfranco Oliva: “L’amministrazione comunale, con determina n.120 del 3 maggio, prende attodimissione dei tecnici Ing. Rega e Arch.Russo, facenti parte dell’equipe tecnica a cui é stata affidata la realizzazione dell’opera, dall’incarico di progettisti. Quindi bisognerà rifare la procedura di affidamento dei servizi tecnici e di progettazioneper la realizzazione del progetto esecutivo dell’opera. Risultato: siamo al punto di partenza! Questa ...

GUASTALLA Riqualificazione edificio ex"Pollicino" in via Andrea Costa, civici 4 - 6, di proprietà del Comune di Guastalla. L'edificio è stato costruito in epoche diverse tra la fine del ...I mini pugnaloni Quest'anno sono in gara otto mini Pugnaloni , sei realizzati dai bambini dell'Mani in Pasta e dagli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo ...Per quel che riguarda le spese di istruzione , infatti, dall'all'Università le spese sostenute per il percorso scolastico dei figli possono essere portate in detrazione nella dichiarazione ...

Per incentivare la natalità meglio qualche asilo nido in più dello sconto sulle tasse la Repubblica

I render del progetto dell'asilo nido che sarà realizzato in via della Fornace Bizzarri Render del progetto dell'asilo che sarà realizzato in via della Fornace Bizzarri_1 Foto da: I render del ...La struttura per l’infanzia, nata da una collaborazione fra il Comune e l’Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto, ha aperto il 2 maggio ...