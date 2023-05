Ascolti tv | ' Un passo dal cielo' chiude in bellezza e vince la serata

Tv di lunedì 8 maggio 2023 , su Rai1 il finale della settima stagione di Undal Cielo ha conquistato una media di 4.294.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale 5 - dalle 21.47 all'1.05 - ...'L'isola dei famosi' al secondo posto, terzo gradino del podio per 'Report' ' Undal cielo ' ha chiuso in bellezza la settima stagione consegnando la vittoria deglidella prima serata a Rai1 grazie a 4.294.000 telespettatori e il 24,3% di share. Su Canale 5 ' L'Isola ...Ora pare che sia disposto a fare unindietro per trovare una convergenza'. Il direttore del ... Ma Schlein chiude a Meloni: "Non sono una priorità" "Le riforme sono una priorità, il Pd...

Ascolti tv e dati Auditel lunedì 8 maggio, Un passo dal cielo chiude in crescita, battuta L'isola dei famosi Virgilio Notizie

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - 'Un passo dal cielo' ha chiuso in bellezza la settima stagione consegnando la vittoria degli ascolti della prima serata ...Nella serata di lunedì 8 maggio, L’Isola dei Famosi è stata vista da 2.640.000 spettatori pari al 19.6% di share mentre la fiction Un passo dal cielo 7 è stata vista da 4.294.000 spettatori netti pari ...