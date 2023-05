Ascolti tv lunedì 8 maggio | Un passo dal cielo 7 | L’Isola dei Famosi | Freedom

(Di martedì 9 maggio 2023)tv2023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2023? Su Rai 1 è andato in onda Undal7. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Quarta repubblica. Su Canale 5dei. Su Italia 1. Ma chi ha totalizzato iritv2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv2023, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In ...

Dalle 10.00 saranno trasmessi i dati Auditel e lo share della prima serata di ieri ,8 maggio 2023 . Su Rai 1 'Un passo dal cielo 7' ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre 'L'Isola dei Famosi' con Ilary Blasi in studio e Alvin in Honduras su Canale 5 , ha ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 l'ultima puntata della fiction ' Un Passo dal cielo 7 L'ultima verità' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il telefilm ' NCIS Los Angeles Stagione 14 Episodio 16 ...Un passo dal cielo ha concluso la sua settima stagione con l'ultima puntata andata in onda8 maggio. I fidati spettatori della fiction, però, possono stare tranquilli: è stata, infatti,......