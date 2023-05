Arriva il timbro "Ingegnera". Se è una A finale a decretare la parità di genere

Questa innovazione è stata promossa dall'ingegnera Sofia Fantini, nata nel 1993, che ha ottenuto il primoufficiale con la nuova denominazione. Fantini aveva tentato per tre anni di ottenere ..."Cerco convergenze, bene se sia scelte condivise, ma ho degli obiettivi da raggiungere". Il ... alla fine saranno gli italiani a metterci ile ad autorizzarlo". Sceglie, invece, la via ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Svolta di genere all'Ordine degli ingegneri:il primoal femminile. Ci sarà scritto "ingegnera" Anna, l'attivista a seno nudo per il clima: "...

All’Ordine degli ingegneri arriva il primo timbro al femminile. Ci sarà scritto “ingegnera” Orizzonte Scuola

Ingegnera, non più ingegnere. Dopo la richiesta da parte dell’Ordine di Bologna, il nuovo timbro, che termina con un’insolita “A”, potrà essere richiesto da tutte le iscritte ...L'Accademia della Crusca aveva già confermato la correttezza grammaticale e il valore giuridico di termini femminili come architetta, chirurga, ingegnera e notaia.