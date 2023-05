Arriva Hal | il paziente-robot che allena i medici del futuro

(Di martedì 9 maggio 2023) “Piacere, il mio nome è Hal, ho un dolore qui”: una frase che potrebbe dire qualsiasima che, invece, è stata pronunciata nei giorni scorsi da un umanoide. Infatti, il connubio scienza-na fa passi in avanti da giganti, anzi… da. Nelle stanze ospedaliere di Cattinara (Trieste) èto quello che viene definito come il “simulatore più realistico al mondo”: si tratta di un-umanoide che si comporta dae serve adre i futurisulle emergenze cliniche. Il“Hal s5301” parla, suda, muove occhi e braccia; è dotato di intelligenza artificiale, è capace di reazioni fisiologiche reali ed è stato installato per la prima volta in Europa nel Centro di simulazione medica e ...

Sarà a disposizione per la formazione all'ospedale di Cattinara. Al Centro di simulazione medica e addestramento avanzato dell'Università di Trieste arriva il 'paziente robot Hal s5301', il simulatore umanoide più avanzato al mondo messo a disposizione del personale in formazione all'ospedale di Cattinara. 'Dotare di strumenti all'avanguardia gli operatori sanitari in formazione è fondamentale per garantire la migliore assistenza possibile ai pazienti'.

Roma, 8 mag. (askanews) – Parla, suda, muove occhi e braccio ed è strutturato in modo da consentire la pratica delle principali tecniche mediche applicate in pronto soccorso, terapia intensiva e chirurgia.