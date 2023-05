Arrestato l’ex premier pakistano e antigovernativo Imran Khan Il partito | “Lo stanno torturando”

(Di martedì 9 maggio 2023) La dura opposizione al governo, le minacce di marciare su Islamabad e, infine, le indagini nei suoi confronti con l’accusa di terrorismo. Potrebbero essere queste le motivazioni dietro all’arresto delprimo ministro, al quale i Rangers hanno messo le manette per portarlo all’Alta Corte di Islamabad, , secondo quanto riportato dal sito Dawn citando fonti del Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti), ildelcampione di cricket. E i suoi sostenitori denunciano: “Lo” e “lopicchiando”, ha detto in un videomessaggio su Twitter la leader del Pti Musarrat Cheema. Il vicepresidente della formazione, Fawad Chaudhry, ha twittato che l’Alta Corte è stata “occupata dai Rangers” e gli avvocati ...

È il politico più popolare del paese ed era accusato di frode e corruzione: la polizia provava ad arrestarlo da settimane, senza ...premier pachistano Imran Khan è stato oggidurante un'udienza in tribunale per una dozzina di casi in sospeso da quando è stato rimosso dall'incarico'anno scorso. "Imran Khan è stato ...primo ministro pakistano e leader del partito dell'opposizione Pti, Movimento per la Giustizia del Pakistan, Imran Khan è statodai paramilitari mentre compariva in un tribunale di ...