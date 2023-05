(Di martedì 9 maggio 2023) L'exè stato oggidurante un'udienza in tribunale per una dozzina di casi in sospeso da quando è stato rimosso dall'incarico l'anno scorso. "è stato ...

L'ex premier pachistano Imran Khan è stato oggi arrestato durante un'udienza in tribunale per una dozzina di casi in sospeso da quando è stato rimosso dall'incarico l'anno scorso.

Arrestato l'ex premier pachistano Imran Khan - Ultima Ora Agenzia ANSA

ISLAMABAD, 09 MAG - L'ex premier pachistano Imran Khan è stato oggi arrestato durante un'udienza in tribunale per una dozzina di casi in sospeso da quando è stato rimosso dall'incarico l'anno scorso.Christian Eriksen è stato insignito del 'Laureus World Comeback of the Year Award' per essere riuscito a tornare in campo dopo l'arresto cardiaco che lo colpì ...