Arrestato l' ex premier pachistano Imran Khan Udienza in un tribunale ad Islamabad

L'ex primo ministro pachistano Imran Khan e' statodurante la comparizione in tribunale. Nel video, presumibilmente, il momento in cui l'exvienedurante un'udienza in tribunale nella capitale del Pakistan, Islamabad, per uno delle dozzine di casi pendenti da quando e' stato estromesso dall'incarico lo scorso anno. ...L'exè infatti accusato di corruzione; secondo il ministro dell'Interno, è statoper aver danneggiato il tesoro dello Stato. Il mandato di Khan - che prima di buttarsi in politica è ...Imran Khan, ex primo ministro pakistano e leader del partito dell'opposizione Pti, è statodavanti all'Alta Corte di Islamabad in relazione al 'fondo al - Qadir'. La conferma arriva dalla polizia pakistana. In un videomessaggio su Twitter la leader del Pti Musarrat Cheema ha ...

