Arrestata la star del web Hasbulla | ecco cosa ha combinato durante un addio al celibato

(Di martedì 9 maggio 2023)Magomedov, la famosadel web affetta da nanismo ipofisario, è stato arrestato in Russia per violazione delle leggi del traffico . Il Red Corner MMA ha diffuso la notizia su Twitter, spiegando...

Hasbulla Magomedov, la famosadel web affetta da nanismo ipofisario, è stato arrestato in Russia per violazione delle leggi del traffico . Il Red Corner MMA ha diffuso la notizia su Twitter, spiegando che Hasbulla e alcuni ...E non è scontata" X Leggi anche › Buon compleanno Diane Keaton! Laappassionata di ... Jane Fondaa Washington guarda le foto Il suo attivismo risale agli anni '70, stiamo parlando ...... una casa editrice unica I suoi libri hanno il pregio di essere scelti con cura Palermo,...Meloni I brindisi e i festeggiamenti seguiti alla vittoria delle primarie PD da parte di Elly...

Hasbulla, la star del web arrestata per aver bloccato il traffico ... Fanpage.it

Poche ore fa, Hasbulla è stato arrestato. Ma per quale motivo Che cosa è successo esattamente Ecco la ricostruzione della vicenda. Hasbulla si trova nei guai. Secondo una notizia che… Leggi ...Hasbulla Magomedov, star del web riconoscibilissima perché affetta da nanismo ipofisario, è stato arrestato per aver violato il codice della strada. Secondo l’Ufficio degli Affari Interni del Dagestan ...