(Di martedì 9 maggio 2023) Mai come questa volta si può parlare di... fil rouge . Ilcome tema cromatico dominante, come massimo riferimento visivo di questo primodi Champions. Ilha chiesto a tutti i suoi ...

Mai come questa volta si può parlare di... fil rouge . Il rosso come tema cromatico dominante, come massimo riferimento visivo di questo primo derby di Champions. Il Milan ha chiesto a tutti i suoi tifosi - che il club stima in oltre 550 milioni sparpagliati in tutti i continenti - di accendere qualcosa di rosso in vista del primo round con l'Inter.

Armocromia Milan, sarà un derby tutto rosso. Ed è pronta la coreografia a tempi record La Gazzetta dello Sport

Il club di via Aldo Rossi ha invitato i propri tifosi a illuminare case, città e spazi digitali del colore che lo differenzia dall'Inter. E al Meazza sarà spettacolo ...Il derby Champions Milan-Inter sarà in chiaro per gentile concessione di Prime Video, telecronaca di Piccinini e Ambrosini con interisti imbufaliti per quel vecchio striscione tra le mani di Ambro che ...