Armenia | disastro ambientale in Artsakh programmato da Baku?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag – Nonostante il grande occhio mediatico sia continuamente puntato sulla guerra in Ucraina, soprattutto in questa giornata nella quale Mosca festeggia la vittoria comunista contro i fascismi europei, in diverse ex repubbliche sovietiche la tensione rimane alta. Ancora una volta andiamo in, terra martoriata da secoli, stretta tra Turchia, Georgia, Iran e Azerbaigian. Proprio quest’ultimo Paese è da anni antagonista diretto del popolo armeno che vive nei territori di confine e, in modo ancora più grave, nelle enclavi presenti nei territori occupati da. Tra questi, come sappiamo, la regione più al centro della lunga disputa tra i due stati è il Nagorno Karabakh: vera e propria roccaforte cristiano-armena circondata dai territori musulmani-azeri e da anni assediata dall’esercito dell’Azerbaigian. Ma ini ...