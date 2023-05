Armenia dg Cremonese | «Salvezza? Come dimostrano le ultime partite non molliamo di un centimetro»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 maggio 2023) Paolo, direttore generale della, ha parlato a Cremona1 del momento dei grigiorossi in Serie A Paolo, direttore generale della, ha parlato a Cremona1. PAROLE – «lenondi un. Già dalla partita di domenica a Torino con la Juventus speriamo di ottenere un risultato importantea Milano settimana scorsa. La classifica in questo momento è penalizzante, però mancano ancora quattro giornate e nel calcio può succedere di tutto. Ballardini? Il mister è un uomo navigato, di esperienza, infonde tranquillità e consapevolezza. Il gruppo risponde in modo importante e i risultati lo testimoniano. Rimpianti per l’esonero ...