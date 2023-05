Archeologia | Mattarella | ' patrimonio espressione di culture diverse assimilate'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Ilarcheologico, storico e artistico che contraddistingue il nostro Paese rappresenta l'più autentica di un popolo che è stato capace nei secoli di assimilare, facendo dell'Italia uno scrigno di bellezze incommensurabili distribuite su tutta la penisola, che è privilegio e al tempo stesso responsabilità per chi le ha ricevute in dono conservare e trasmettere alle prossime generazioni". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato in occasione della “Giornata dell'italiana all'estero” organizzata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in collaborazione con il Comune di Roma. "Questa vocazione alla tutela del...