Apple porta Final Cut Pro e Logic Pro su iPad macitynet.it

Apple ha annunciato il lancio di Final Cut Pro e Logic Pro su iPad per il 23 Maggio 2023. Ecco i prezzi degli abbonamenti ed i dispositivi compatibili.Apple ha annunciato Final Cut Pro e Logic Pro per iPad. Apple spiega che Final Cut Pro e Logic Pro per iPad prevedono interfacce touch che consentono di migliorare i flussi di lavoro “con ...