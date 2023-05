Antonella Fiordelisi in dolce compagnia | l’inedito incontro con la nonna di Edoardo

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 maggio 2023), un pomeriggio speciale in: l’ex gieffina incontra per la prima volta laditra pochissimi giorni debutterà come imprenditrice lanciando la sua prima capsule di gioielli che prende il nome di “The Queen Scaccomatto”. L’ex gieffina ha già mostrato in esclusiva ai suoi fedelissimi fan inediti dettagli della sua linea di gioielli che ufficialmente sarà disponibile dal 15 maggio.ha in serbo diverse novità e pian piano le sta svelando tutte. Ladopo l’uscita dal Grande Fratello Vip si è messa subito al lavoro su nuovi progetti per stupire tutti coloro che la seguono, l’ammirano e la supportano. E’ un periodo magico sia per ...