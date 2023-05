Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 9 maggio 2023 | Trono Classico e Over

Leggi su tpi

(Di martedì 9 maggio 2023), martedì 9è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 9, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNel corso della puntata diprotagonista sarà Riccardo Guarnieri, che archiviata la conoscenza con Mariangela ha deciso di frequentare una nuova dama. Le cose però anche in questo caso non stanno andando bene e non mancheranno le ...