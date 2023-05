Anief - Udir | ' Migliorare reclutamento personale scuola'

Oggi in audizione alla Camera (Fotogramma) Da settembre più precari e meno continuità didattica , oggichiedono in audizione alla Camera di migliorare il reclutamento agendo su organici, assunzioni, graduatorie e mobilità del personale. Oggi, alle 17, infatti, il sindacatopresenterà ...Roma, 9 mag. - Da settembre più precari e meno continuità didattica, oggichiedono in audizione alla Camera di migliorare il reclutamento agendo su organici, assunzioni, graduatorie e mobilità del personale. Oggi, alle 17, infatti, il sindacatopresenterà ...Da settembre più precari e meno continuità didattica, oggichiedono in audizione alla Camera di migliorare il reclutamento agendo su organici, assunzioni, graduatorie e mobilità del personale Oggi, alle 17, infatti, il sindacatopresenterà ...

