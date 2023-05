Angelina Jolie | il ricordo della mamma e della sua «lunga battaglia contro il cancro»

, l'appello alla prevenzione pensando alla mamma: "Prendetevi cura di voi" In occasione della giornata mondiale sul tumore ovarico e del compleanno di sua madre Marcheline Bertrand, l'...Sicura di 'vincere facile' grazie alla forza dei personaggi proposti, nel 2014 la Disney lancia il remake / spin - off de La bella addormentata nel bosco , Maleficent , conin versione ...Circa il 25 per cento dei casi presenta infatti una mutazione nei due geni BRCA (resi "famosi" dall'attrice, che nel 2013 rese pubblica la sua decisione di asportare prima i seni e poi ...

Angelina Jolie, l’appello alla prevenzione pensando alla mamma: «Prendetevi cura di voi» Io Donna

Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...Finalista ad ‘Amici’, Angelina Mango ha annunciato il nuovo album ‘Voglia di vivere’ anticipato dal singolo ‘Ci pensiamo domani’.