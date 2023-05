Angela White | la pornostar che ha rischiato la vita per colpa di un “pene gigante” cambia vita | “Voglio fare la ricercatrice”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Lache vuol diventare professoressa universitaria stava per essere uccisa da… un enorme. Lei èe non ha bisogno di presentazioni. Hall of fame del porno mondiale (c’è chi l’ha definita la “Meryl Streep del porno”) degli ultimi vent’anni, la 38enne australianaGabrielle è pronta a dire addio ai set hard e a dedicarsi anima e corpo alla carriera universitaria. Già laaveva discusso la sua tesi di laurea all’Università di Melbourne nel 2010 intitolata The Porn Performer: The Radical Potential of Pleasure in Pornography. Poi di mezzo ci si è messa una carriera mastodontica con più di 900 film, soprattutto con quelli della Brazzers, Insomma, il duro lavoro l’ha allontanata da quello che rimane un voglino di tutto rispetto da ...