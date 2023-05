Ange Postecoglu | il ' Bielsa greco' che ha stregato la Scozia          

Leggi su agi

(Di martedì 9 maggio 2023) AGI - Nel Celtic sempre più dominatore del calcio scozzese, all'11mo campionato vinto in 12 anni, spicca la figura di un allenatore arrivato dall'altra parte del mondo: èPostecoglou, il '' come viene ribattezzato l'ex ct dell'Australia, che in due stagioni a Glasgow ha vinto due volte la Premierhsip e potrebbe fare cinque trofei domestici su sei conquistando la Coppa dinella finale con l'Inverness del 3 giugno. Trionfi non scontati, considerando che nel 2021era subentrato allo scozzese John Lennon dopo una stagione disastrosa in cui i biancoverdi erano usciti anzitempo dalle Coppe e in campionato avevano chiuso a 25 punti dai Rrs, capaci di interrompere il dominio dei cugini che durava da nove anni (come accaduto in quella stagione alla Juve ...