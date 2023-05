Ancona | atti sessuali con ragazzina minore di 14 anni | arrestato 40enne

...di Custodia Cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP dinei confronti di un 40enne residente a Cremona, indagato per i reati di produzione di materiale pedopornografico e...... inoltre risultava la notifica della misura dell'Avviso orale emesso dal Questore dinel ... il quale si rendeva disponibile ad accompagnare a casa la donna dopo le redazione deglida ...I Carabinieri della Stazione locale di Cerreto d'Esi, l'hanno trasferito nel carcere di Montacuto di, per il reato dipersecutori. Questi comportamenti di stalking erano avvenuti in ...

Ancona, atti sessuali su una ragazzina: 40enne ai domiciliari il Resto del Carlino

Un uomo conosce in chat una ragazzina di 14 anni e abusa di lei, facendosi anche mandare file e video dal contenuto pedopornografico. In seguito la incontra anche di persona. Per questi fatti, la poli ...L’uomo e la minore si erano conosciuti in chat l’estate scorsa e successivamente si erano incontrati di persona. La denuncia della famiglia ...