Ancona, 40enne abusa di una 14enne conosciuta in chat: ai domiciliari TGCOM

L'uomo, residente a Cremona, è stato fermato con le accuse di produzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con una minorenne ...Arrestato per pedofilia a Cremona: l'uomo, oltre a farsi inviare foto e video hot, si era recato ad Ancona più volte per incontrare la 14enne ...