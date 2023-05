(Di martedì 9 maggio 2023) Al volto militare sempre più enorme e accanitoguerra d’Ucraina, si accompagna come un’ombra lo scontro di culture, lingua, lessico, memoria, sentimenti. Ieri, introducendo sul Corriere un ottimo articolo sul ruolo simbolicobattaglia di Bakhmut, Paolo Mieli ha menzionato la “tradizionale manifestazione del 9 maggio, celebrativavittoria russa sulle armate hitleriane”. L’espressione era senza dubbio priva di qualunque intenzione peculiare, ma era destinata altrettanto certamente a suscitare una ribellione nell’eventuale lettrice o lettore ucraino, per quell’aggettivo, la vittoria “russa”. La capitolazioneGermania nazista ebbe dall’inizio una sorte disparata e, come ora si dice, divisiva. Fu firmata la sera dell’8 maggio 1945, quando per la differenza di fuso orario nell’Urss era già il 9 ...

Anche la storia della sconfitta del nazismo è oggetto di contesa fra Mosca e Kyiv Il Foglio

Le due opposte celebrazioni di ieri: in Russia, si è rivendicata "l'operazione speciale", Zelensky invece ha presentato una legge che fa dell'8 maggio il "Giorno della Memoria e della Vittoria sul naz ...