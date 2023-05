"Il risultato credo che non premi quello che abbiamo fatto". Carlovede il buono del suo Real Madrid nell'1 - 1 casalingo contro il Manchester City nella semifinale di andata di Champions League: "Ma questa prestazione ci lascia sensazioni positive, ...Allenatore: Guardiola 6.5: Soares Dias (Portogallo) 5.5 Note: cielo sereno, campo in ottime condizioni. Ammoniti: Kroos,(all.), Gundogan, Camavinga, Bernardo Silva. Angoli 8 - 7. ......per far perdere la coordinazione al cyborg norvegese ma non abbastanza per indurre l'a ... Camavinga 6,5 : grande applicazione nel ruolo da terzino cucitogli addosso daun po' (molto) ...

Ancelotti: "Arbitro poco attento... E ora forza Milan. Rivederci a Istanbul Speriamo" La Gazzetta dello Sport

Il tecnico del Real Madrid ha parlato al termine del match pareggiato 1-1 con il Manchester City di Guardiola e valido per l'andata delle semifinali: tutte le dichiarazioni ...