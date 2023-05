Nel 2018 diventa nonna per la terza volta, di Margherita, secondogenita di. La Maionchi non ... Due anni dopo diventa ospite fissa nella fase serale della decima edizione didi Maria De ...Cosa era successo adPauselli è una delle ballerine professioniste della scuola die durante la puntata del serale si è esibita in un tango molto sexy con il collega (e quest'anno ...Pauselli si è finalmente operata al menisco . Dopo l'infortunio avvenuto durante un'esibizione fatta adinsieme a Giuseppe Giofrè , la ballerina ha dovuto lasciare la trasmissione, ...

Amici, Giulia Pauselli operata al ginocchio dopo l'infortunio: «Un grazie speciale...» leggo.it

Giulia Pauselli di Amici si è operata in ospedale al menisco del ginocchio destro. Dopo l’infortunio avvenuto durante un’esibizione al talent di Maria De Filippi ...Giulia Pauselli di Amici si è operata in ospedale al menisco del ginocchio. Dopo l’infortunio avvenuto durante un’esibizione fatta al talent di Maria De Filippi insieme ...