Amici | Angelina e Wax | è solo amicizia? Spuntano nuovi dettagli

(Di martedì 9 maggio 2023) Domenica 14 maggio andrà in onda la Finale di. Il talent come ogni anno, appassiona milioni di telespettatori con giovani talenti, pronti a sfondare nel mondo della musica e della danza. Quest'anno tra i protagonisti,e Wax, i due finalisti della categoria canto di questa edizione. Lui, concorrente da Settembre, lei arrivata a

Leggi Anche '22', i finalisti sono, Isobel, Mattia e Wax Leggi Anche '22', Cricca in lacrime per Isobel: 'E' amore ragazzi' La telefonata alla mamma I finalisti Wax, Mattia echiamano ...... Mattia si dichiara per scherzo a Isobel Nelle scorse ore, Isobel ha festeggiato il suo ventesimo compleanno nella scuola didi Maria De Filippi . Per l'occasione, Mattia , Wax ehanno ...Talento indiscusso dell'ultima edizione didi Maria De Filippi,Mango (figlia di Mango ) si è fatta notare per voce e personalità mostrando puntata dopo puntata la sua poliedricità, ...

Per molti Isobel Kinnear è la vera rivelazione di “Amici 22”. Alessandra Celentano, non ha mai nascosto la sua ammirazione per lei, spesso creando anche molte tensioni all’interno del corpo docente.Per celebrare l'evento i suoi compagni le hanno organizzato una bellissima festa e architettato uno scherzetto. Per prima cosa hanno chiamato la mamma in Australia, per sapere il suo dolce preferito, ...