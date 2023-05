Amici 22 | chi merita di vincere secondo i prof | ecco cosa pensano dei finalisti

Leggi su tvzap

(Di martedì 9 maggio 2023) News tv. “22”, chi vince: icheno il trionfo – Anche questa nuova edizione di “” sta per giungere al termine. I quattro allievisono i ballerini Isobel Kinnear e Mattia Zenzola e i cantanti Angelina e Wax. Solo uno tra loro vincerà il programma nel corso della finalissima, in diretta su Canale 5 domenica 14 maggio. Ma chidi? “Blogtivvu” ha raccolto le opinioni dei docenti della scuola più famosa di Italia. Leggi anche: “22”, bella sorpresa per Aaron dopo l’eliminazione Leggi anche: “22”, Maddalena eliminata: polemiche sulla reazione del pubblico in studio ...