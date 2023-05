Amici 20 | Giulia Stabile ancora oggetto di critiche per la vittoria Ma lei risponde così!

Lo sfogo diStabile. Dopo che la ragazza ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video della sua esibizione addi sabato 6 maggio, la giovane ha come sempre ricevuto molti complimenti ...Super ospite Emma Marrone22, Malgioglio attacca Cricca: 'Hai distrutto la canzone'. La ... Chiara Ferragni ha aggiunto un'emoticon con le lacrime dall'emozione,De Lellis tanti fiorellini ......34 treno regionale per Novara dove si arriverà alle ore 8,43 - incontro con glidel CAI di Novara,e altri, e con la guida turistica - inizio del trekking urbano che si svolgerà - per ...

Giulia Stabile ad Amici 22 per la Semifinale: l’esibizione | Video Witty Tv SuperGuidaTV

La vincitrice della precedente edizione di Amici, Giulia Stabile, continua a ricevere critiche per la sua vittoria nel talent. Ma ecco cosa ha risposto la diretta interessata!Giulia ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video della sua esibizione ad Amici, ricevendo nuove critiche, e stavolta ha scelto di rispondere a tono ...