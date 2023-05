Amazfit GTR 3 Pro è in super offerta su Amazon al minimo storico

(Di martedì 9 maggio 2023)GTR 3 Pro è insual, anche grazie a un coupon: ecco come portarvelo a casa con uno sconto! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

- 20%3 PRO Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 150 modalità di Allenamento con GPS, Monitor del Sonno, AMOLED da 1.45", 5 ATM Impermeabile, Durata Batteria di 12 Giorni, ...- 20%3 PRO Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 150 modalità di Allenamento con GPS, Monitor del Sonno, AMOLED da 1.45", 5 ATM Impermeabile, Durata Batteria di 12 Giorni, SpO2 199.Se state cercando uno smartwatch veramente top a un prezzo tutto sommato accessibile, l'3 Pro è quello che fa per voi, soprattutto oggi che lo troviamo in offerta su Amazon con un doppio ...

Amazfit GTR 3 Pro torna in offerta! Non fatevelo scappare a 159 ... Hardware Upgrade

La strategia fotovoltaica dello Stato federale si baserà su iter più snelli e veloci, con priorità gli impianti a terra e l'agrivoltaico oltre che sulle facilitazioni per le Comunità Energetiche e il ...NVIDIA e Blizzard hanno annunciato che Diablo IV sarà offerto in bundle con le GeForce RTX 4000 per un periodo di tempo limitato. Il tutto a pochi giorni dalla Diablo IV Server Slam che darà modo di p ...