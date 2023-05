Amarcord Napoli | accadde oggi

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 9 maggio 2023) Con l'edizione campana del Corriere dello Sport diè riproposta la versione del 30 aprile 1990, quella relativa al secondo scudetto. In quel campionato Antonio Careca mise a segno dieci reti in 22 partite. Un attaccante straordinario, forse un pò oscurato dal genio di Maradona e dalla classe di Van Basten. Chi ha vissuto quegli anni ricorderà che prima della finale di Coppa Uefa a Stoccarda il brasiliano aveva la febbre altissima. E non può dimenticare la semifinale di ritorno a Monaco di Baviera, quando Italo Kuhne dice a Maradona: "Sei stato grande". E Diego rispose: "No, è stato Antonio a regalarci questa finale". Il 9 maggio 1993 l'attaccante paulista realizzava l'ultima rete con la maglia del 'Ciuccio' (96 in tutto). Anche a luiè rimasta nel cuore, talmente tanto che la sua partita d'addio al calcio giocato venne disputata a ...