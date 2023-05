(Di martedì 9 maggio 2023) L’inviato de L’Isola dei famosi si racconta e parla del legame con: le sue dichiarazioni Nei panni dell’inviato si sente sempre a casa sua.si è raccontato nel corso di una intervista concessa al settimanale TV Sorrisi e canzoni, dove ha svelato diversi dettagli e curiosità su questa sua quinta volta a L’Isola dei famosi, dove negli anni ne ha viste veramente di tutti i colori. Nelle settimane precedenti all’inizio della corrente edizione del reality,e la padrona di casa, sua amica di vecchia data, sono finiti entrambi sotto la lente d’ingrandimento, visto che il lorosembrava ormai ai ferri corti. Intervistato da Sorrisi Alberto Bonato èto sull’argomento, chiarendo una volta per tutte come stanno le ...

Dopo il cambio di programmazione di settimana scorsa per il 1° maggio, dunque, sial classico ... L'inviatoaprirà poi le nuove nomination. Quando e dove vederlo (lunedì 8 maggio). Condotto ...... se vincein gioco, se perde ritorna sull'altra isola 00.14 Luxuria: 'Sei un serbatoio di ... ma se loro me lo chiedono io rispondo per educazione e per me stare sola è stata il paradiso''...a Cuneo, dal 24 al 29 maggio, "Città in note. La musica dei Luoghi" , uno degli appuntamenti ... Tosca e Mario Brunello protagonisti al Teatro Toselli, alla performance site - specific di...

Alvin torna a parlare di Ilary Blasi: "La verità sul nostro rapporto" 361 Magazine

ANCONA Ritorna nel luogo in cui tutto è iniziato. In quella stessa Piazza Roma, nel cuore di Ancona, dove il 23 agosto 2022 aveva avviato la campagna elettorale che l’ha poi portata ...Durante la puntata dell'8 maggio dell'Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo torna insieme al resto dei gruppo e si confronta con Alessandro Cecchi Paone e Andrea Lo Cicero, con cui ha avuto discussioni ...