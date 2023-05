Alvaro Soler torna con il singolo Muero | tra beat moderni e positive vibes

(Di martedì 9 maggio 2023)to con, il nuovoche segna il ritorno in una veste totalmente inedita dell’artista multiplatinoto! È uscito in digitale, il nuovoche segna il ritorno in una veste totalmente inedita dell’artista multiplatino, nuova firma per Sony Music. Conoffre un primo assaggio del suo nuovo stile, in cui una produzione moderna ed elegante si fonde con elementi sonori eclettici e. È un brano moderno con sonorità disco che invitano a ballare, e pop latine caratterizzate dalla presenza di una chitarra groovy.(in italiano ...

Roma, 8 mag. Tornacon il nuovo singolo Muero che segna il ritorno in una veste totalmente inedita dellartista multiplatino, nuova firma per Sony Music. Con Muero,offre un primo assaggio del ...Il brano segna una nuova direzione musicale per l'artista che presto svelerà altri nuovi ...L'autorevole rubrica radiofonica dedicata ai personaggi del music biz, le ultimissime music news, i singoli e gli album in uscita. https://www.art - news.it/wp - content/uploads/Music - Express - Noe -...

Arrivano i tormentoni estivi: ecco “Muero”, di Alvaro Soler Radio 105

Chi, se non Alvaro Soler, poteva dare il via alla stagione dei tormentoni estivi Ma “Muero” è diversa e accompagna il lancio di una nuova immagine del cantante.Alvaro Soler è tornato con un nuovo grande brano. Il cantante spagnolo ha infatti pubblicato il nuovo singolo Muero, che segna il ritorno dell'artista in una veste inedita. Sonorità disco che invitano ...