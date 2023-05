Alunna cade dalla finestra | ricoverata | ma non è in pericolo di vita Una docente | “Voleva prendere una boccata d’aria”

Ha poco più di 13 anni l'caduta oggi dalla finestra di un edificio scolastico, a Pescara , dove risiede con i ... cadavere accanto all'auto Mariantonietta Cutillo, il cellularenella vasca ...La settimana è partita con il piede sbagliato, a causa delle moltissime notizie di cronaca, sia dall'estero che dall'Italia. A L'articolo Pescara,dalla finestra della scuola: condizioni gravi proviene da True ...In una scuola di Pescara, una giovanedi 12 anni è caduta dalla finestra della propria classe, poco dopo aver detto al proprio insegnante di voler prendere una boccata d'aria. Ora la ragazza è in ospedale in gravi condizioni. L'...

Alunna 13enne cade dalla finestra della scuola a Pescara: trasportata in ospedale in codice rosso, partite le indagini Tecnica della Scuola

(Arv) Venezia 9 mag. 2023 - È stato presentato oggi a palazzo Ferro Fini il libro ‘La Foiba dei ragazzi’, Loescher Editore, scritto da quasi 500 alunni di 21 classi dell’Istituto Comprensivo “G. Paris ...Intorno alle 9.20 di oggi 9 maggio, una ragazzina di 13 anni è precipitata dalla finestra della scuola 11 Febbraio ’44 in strada Colle pineta a Pescara.