Altro sciame sismico nella notte a Pozzuoli

(Di martedì 9 maggio 2023) L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato che dalle ore 00.33 è in corso una sequenza di eventi sismici nell'area dei Campi Flegrei. L'evento più significativo, localizzato in zona Solfatara, in prossimità di Via Solfatara, si è prodotto alle 00:33, ora locale, alla profondità di 2.3 km con magnitudo 2.8. A questo evento sono seguiti altri 18 terremoti

Uno sciame sismico è iniziato poco dopo la mezzanotte di oggi: 19 scosse si sono susseguite nell’area dei Campi Flegrei fino alle 6 ...Dopo le tre scosse registrate ieri, dalla mezzanotte all'alba di oggi, si sono verificate altri eventi sismici seppur di lieve intensità ...