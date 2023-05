Altro sciame sismico nella notte a Pozzuoli

(Di martedì 9 maggio 2023) L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che dalle ore 00.33 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. L’evento più significativo, localizzato in zona Solfatara, in prossimità di Via Solfatara, si è prodotto alle 00:33, ora locale, alla profondità di 2.3 km con magnitudo 2.8. A questo evento sono seguiti altri 18 terremoti, Il Blog di Giò.

... coinvolto magari in un incidente in volo, cosa tutt'che rara. In realtà, guardando bene la ... Pietra caduta dal cielo, un fenomeno collegato allometeorico Eta Aquaridi Si stanno ...... unaspetto è che sceglie la strada, battuta anche da serie come l'italiana The Good Mothers ... Dead Ringers - come, disponibile da qualche settimana su Amazon Prime Video - sceglie la ...La centrale di puntamento dello Skynex, infatti, permette di fare fuoco contro un interodi ... Detto in altri termini, lo Skynex che tra l'usa proiettili normali e quindi riduce anche i ...

Terremoto Campi Flegrei oggi, altro sciame sismico nella notte con ... Corriere

Il Padiglione vaticano non sarà uno spazio finito ma un modus operandi: installazioni per fare ordine tramite il disegno e la pratica di gesti semplici, presi dall’uso quotidiano e monastico ...Il playout all’impianto delle Due Strade dopo che è saltato Sansepolcro. Le scelte del tecnico Calori in vista della partita che decide tutta la stagione.