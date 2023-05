Almanacco del 09-05-2023 ore 07 | 30

(Di martedì 9 maggio 2023)del giorno lunedì 8 maggio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Vittore Martire il nome Vittoria deriva dal latino significa vincitore il proverbio Si dice dagli occhi si nota se l’anima è vuota è vero eh sono nati oggi Roberto Rossellini Vittorio Sgarbi Enrique Iglesias Noi andiamo a fare gli auguri anche ai nostri nati di oggi allora buon compleanno va a Federico a Noemi Claudio Barbara am Tore Fabrizio Siete tantissimi oggi buon compleanno a ciascuno di voi andiamo a salutare invece sarà già pronta figuriamoci già pronta Valentina e Alfio buona nata a tutti voi andiamo andiamo a fare un viaggio nel tempo che ci porto in quel 8 maggio ma del 1886 farmacista pensate statunitense John pemberton inventa la Coca Cola come rimedio per il mal di testa e per la stanchezza ne esce fuori una bibita che ancora oggi sappiamo nel 1898 si ...

589 " Si apre il III Concilio di Toledo, che sancirà la conversione al cattolicesimo di ...Proprio l'8 maggio (1942) gli americani avevano perso la loro prima portaerei, la USS Lexington, affondata dai nipponici alla fine della battaglia del Mar dei coralli.

Re Vittorio Emanuele III di Savoia abdica in favore di Umberto II: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ...Giornata della vittoria (Paesi dell’Europa occidentale) Armenia – Giornata di Yerkrapah, festa nazionale in onore dei volontari di guerra in Armenia Germania, Austria, Francia e Repubblica Ceca – si ...