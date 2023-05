I voti delle giurie di tutti i 37 Paesi partecipanti'... Votazioni nelle semifinali A differenzaultimi anni l'esito delle ...si qualificheranno per la grand final (annunciati in un...Il livello di contatti ufficiali tra i due paesi pare in aumento e la possibilità di un incontro tra ministriEsteri è entrata nell'del giorno dei colloqui. Qin ha chiesto'inviato ..."Abbiamo sentito da parteattori del mondo del costruire ...della Provincia Autonoma di Trento con le deleghe'urbanistica, ... La parola d'è fare meglio con meno per un futuro più ...

Svolta di genere all'Ordine degli ingegneri: arriva il primo timbro al femminile. Ci sarà scritto "ingegnera" la Repubblica