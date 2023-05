Allerta meteo | da domani in Campania temporali | grandine e raffiche di vento

(Di martedì 9 maggio 2023) La Protezione Civile della Regioneha emanato unacon criticità idrogeologica di colore Giallo per piogge evalida su tutta ladalle 9 dimattina, mercoledì 10 maggio alle 9 di giovedì 11 maggio. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere intensi nonché accompagnati da, fulmini edi. Le precipitazioni quindi saranno repentine e intense e potrebbero causare caduta di rami o alberi e danni alle coperture e alle strutture provvisorie. L’impatto al suolo delle precipitazioni fa prevedere un rischio idrogeologico perdi livello Giallo e si segnalano possibili ...

Norme comportamentali in caso di avviso diper fenomeni idrogeologici rilevanti - Evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali ...... con i quali saranno avvisati di allertein corso e informazioni utili che riguardano il ... che consente di consultare in tempo reale sul proprio smartphone il sistema didella Regione ...Nuovafino a mezzogiorno Intanto una nuovaè stata emanata fino a mezzogiorno di oggi. Non si parla di precipitazioni, ma della staticità idrogeologica: sebbene i fiumi siano da ...

