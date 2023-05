Alla parata militare a Mosca sfila un solo carro armato

(Di martedì 9 maggio 2023) A differenza delle precedenti parate militari russe per il Giorno della Vittoria, dove un gran numero di carri armati attraversava la Piazza Rossa diin una dimostrazione di forza, oggi ne ètouno: unT-34 di epoca sovietica. Un dettaglio che non è sfuggito agli osservatori internazionali (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24).

... è andato in scena il collaudato spettacolo delladel 9 maggio (d'altronde è la 78edizione, qualcuna di più del nostro Sanremo), dedicatavittoria nella cosiddetta Grande Guerra ...Se hai appena visto Il sol dell'avvenire credo sia impossibile (ma davvero impossibile), di fronte al film di Derrick Borte,sua rozzissimadi violenze compiaciutissime, non pensare alle ...2023 - 05 - 09 13:38:16 Un solo carro armatoA differenza delle precedenti parate militari russe per il Giorno della Vittoria, dove una flotta di carri armati attraversava la Piazza Rossa di Mosca in una dimostrazione di forza ...

Ucraina, la diretta - Putin parla alla parata del 9 maggio: "Il nostro futuro dipende dall'operazione speciale". Capo ... Il Fatto Quotidiano

Il discorso di uno zar spompato, meno combattivo, che descrive la Russia come vittima dell'Occidente, è l'acme della celebrazione in tono minore del 9 maggio, ...Alla tradizionale parata militare a Mosca, Putin ha parlato contro l'Ucraina e contro chi in Occidente "sembrano dimenticare chi ha sconfitto il nazismo" e "semina odio e russofobia" ...