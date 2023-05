Alla parata di Putin sfila un solo carro armato | un T-34 della Seconda guerra mondiale video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 9 maggio 2023) GiornataVittoria lampo per Vladimirin questo secondo anno di, tra carri armati da museo e, di nuovo, come nel 2022, nessun aereo a sorvolare la Piazza rossa per evocare la potenza militare russa. Il presidente, che è riuscito comunque a far arrivare a Mosca i leader di sette PaesiComunità degli stati indipendenti (Kazakistan, Uzbekistan, Armenia, Turkmenistan, Kirghizistan, Tagikistan, Bielorussia) che non avevano tutti, nei mesi scorsi, espresso grande solidarietà per le manovre di Mosca in Ucraina, ha parlatouna decina di minuti. E l’intero evento si è risolto in 47 minuti. In una Mosca nervosa – come ha ammesso ieri un funzionario del comune – dopo l’attacco con i droni al Cremlino la scorsa settimana. Ladiin tono ...