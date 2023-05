Alfonsi | finite le prove di trazione e potature dei pini in via Colombo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023) Sabrina – Si sono concluse le operazioni di verifica delle condizioni fitostatiche e fitosanitarie avviate a metà gennaio scorso dell’alberata di Pinus Pinea insistente su Via Cristoforonel tratto compreso tra il cavalcavia di via Cilicia fino all’incrocio con via Laurentina nel Municipio VIII. Tutte le 230 alberature sono state sottoposte adie carico, il cui esito ha comportato l’abbattimento di tre alberi che presentavano elementi di forte e irreversibile criticità. Contestualmente è stata eseguita la potatura deie il trattamento endoterapico contro l’infestazione del parassita Toumeyella Parvicornis (Cocciniglia tartaruga). Tutte le operazioni si sono svolte sotto la supervisione tecnico-scientifica di un agronomo incaricato. Le attività di monitoraggio sulle condizioni delle ...